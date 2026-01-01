Versammeln Sie Ihre Streitkräfte mit einer .army-Domain.
39,99 €73 % SPAREN10,99 € /im 1. Jahr
Eine .army-Domain ist für Militärgruppen, Veteranen-Communities und themenbezogene Inhalte gedacht, um zu vernetzen und zu informieren.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Versammelt eure Truppen!
Die .army-Domain eignet sich für jede Community, die Wert auf Disziplin, Teamwork oder Loyalität legt. Sie ist ideal für Veteranenorganisationen, Fitnessprogramme, Online-Spiele, Fan-Communities, Streetwear-Marken oder Bewegungen mit einem sozialen Anliegen.
Es eignet sich auch hervorragend für Marketingkampagnen oder Plattformen, die ihre Follower als „Armee“ bezeichnen – und trägt so dazu bei, ein starkes Zugehörigkeitsgefühl und eine ausgeprägte Identität aufzubauen.
Warum sollte man einen .army-Domainnamen verwenden?
Eine .army-Domain macht Ihre Mission deutlich. Sie signalisiert Einheit, Stärke und Tatkraft – Eigenschaften, die bei der Zielgruppe Anklang finden und Vertrauen schaffen.
Es ist leicht zu merken, schwer zu ignorieren und viel leichter zugänglich als überfüllte traditionelle Domains.
Registrieren Sie noch heute Ihre .army-Domain und führen Sie Ihre Community online in die Zukunft.