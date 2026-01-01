Versammelt eure Truppen!

Die .army-Domain eignet sich für jede Community, die Wert auf Disziplin, Teamwork oder Loyalität legt. Sie ist ideal für Veteranenorganisationen, Fitnessprogramme, Online-Spiele, Fan-Communities, Streetwear-Marken oder Bewegungen mit einem sozialen Anliegen.

Es eignet sich auch hervorragend für Marketingkampagnen oder Plattformen, die ihre Follower als „Armee“ bezeichnen – und trägt so dazu bei, ein starkes Zugehörigkeitsgefühl und eine ausgeprägte Identität aufzubauen.