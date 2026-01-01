Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Stärken Sie Ihre Marke mit einer .capital-Domain.

72,99  €92 % SPAREN
5,99  € /im 1. Jahr

Lassen Sie Ihre .capital-Domain eine Fülle von Traffic, Leads und Abschlüssen generieren.

.capital
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum eine .capital-Domain wählen?

Schaffen Sie sich einen Namen, der Stärke, Ehrgeiz und Finanzexpertise signalisiert.
  • Erreichen Sie die richtige Zielgruppe – gewinnen Sie Investoren, Kunden oder Startups mit einer Domain, die sich auf Finanzen konzentriert.
  • Verschaffen Sie Ihrer Website einen professionellen Vorsprung im wettbewerbsintensiven Investitionsumfeld.
  • Stärken Sie Ihre Marke – verknüpfen Sie Ihre URL mit Kapital, Finanzierung oder Finanzdienstleistungen.
  • Ideal für Venture-Capital-Firmen, Finanzblogs, Private-Equity-Gesellschaften oder Fintech-Plattformen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .capital-Domain?

Eine .capital-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für den Finanz- und Investmentsektor entwickelt wurde. Sie eignet sich hervorragend für Risikokapitalgesellschaften, Private-Equity-Gesellschaften, Finanzberater und Fintech-Unternehmen, die ihre Kompetenz und Expertise unterstreichen möchten.
Egal ob Sie eine Portfolio-Website, eine Finanzierungsplattform oder ein Beratungsunternehmen gründen, .capital verleiht Ihrer Domain sofortige Klarheit und Gewicht.
Zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen – mit einer Domain, die Wachstum signalisiert. Registrieren Sie Ihre .capital-Domain noch heute.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.