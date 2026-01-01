Öffnen Sie die Tür mit einer .properties-Domain
39,99 €83 % SPAREN6,99 € /im 1. Jahr
Eine übersichtliche, professionelle Domain für Immobilienangebote, Makler und Immobiliendienstleistungen.
Warum sollte man eine .properties-Domain registrieren?
Nutzen Sie Ihre Domain optimal für Ihre Immobilienmarke oder Ihr Unternehmen.
- Zeigen Sie Käufern, Mietern oder Investoren, dass sich Ihre Website um Immobilien dreht.
- Verbessern Sie Ihre lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) – erzielen Sie eine bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen für Immobilienanfragen.
- Schaffen Sie sofortige Glaubwürdigkeit – nutzen Sie eine Domain, die Professionalität und Immobilienexpertise signalisiert.
- Ideal für Makler, Unternehmen, Immobilienportale oder Nischenmärkte im Immobiliensektor.
Was ist eine .properties-Domain?
Die .properties-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Immobilienmakler und -plattformen entwickelt wurde. Sie wird häufig von Agenturen, Maklern, Bauträgern und Immobilienportalen genutzt, die Vertrauen und Relevanz bei potenziellen Kunden aufbauen möchten.
Egal ob Sie Häuser präsentieren, Mietobjekte verwalten oder Gewerbeflächen bewerben, eine .properties-Domain hilft Ihnen, sich in einem überfüllten Markt abzuheben und macht Ihre Dienstleistungen leichter auffindbar.
Machen Sie Ihre Immobilienwebsite leichter auffindbar – und vertrauenswürdiger.
Domaininformationen für .properties
TLD
.properties
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €