Was ist eine .farm-Domain?

Die .farm-Domain eignet sich perfekt für Fachleute und Organisationen in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Tierhaltung und verwandten Gebieten.

Von landwirtschaftlichen Betrieben, die direkt vom Bauernhof auf den Tisch kommen, bis hin zu Bio-Lebensmittelgeschäften – diese Domain vermittelt Ihrem Publikum genau, wofür Sie stehen – noch bevor es Ihre Website besucht.