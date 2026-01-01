Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Sichern Sie sich Ihre einzigartige Ecke im Web mit einer .ws-Domain.

37,99  €8 % SPAREN
34,99  € /im 1. Jahr

Finden und registrieren Sie Ihre .ws-Domain mit nur wenigen Klicks.

.ws
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .ws-Domain?

Die .ws-Domainendung ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Samoa. Da diese TLD jedoch weltweit registriert und genutzt werden kann, wird .ws mittlerweile als Akronym für Website oder Webdienst verwendet.
Es ist an der Zeit, sich vom gesättigten .com-Markt zu lösen und sich noch heute mit einer .ws-Domain im World Wide Web einen Namen zu machen.
.ws-Domäne

Warum eine .ws-Domain wählen?

  • Ländercode für Samoa, oft als „Website“ vermarktet
  • Für alle zur Registrierung offen
  • Kurz, einprägsam und branchenübergreifend einsetzbar
  • Tolle Alternative, falls Ihre .com-Domain bereits vergeben ist
  • Leicht zu merken, mit kreativen Branding-Möglichkeiten
.ws-Domäne

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.