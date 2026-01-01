Sichern Sie sich Ihre einzigartige Ecke im Web mit einer .ws-Domain.
37,99 €8 % SPAREN34,99 € /im 1. Jahr
Finden und registrieren Sie Ihre .ws-Domain mit nur wenigen Klicks.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .ws-Domain?
Die .ws-Domainendung ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Samoa. Da diese TLD jedoch weltweit registriert und genutzt werden kann, wird .ws mittlerweile als Akronym für Website oder Webdienst verwendet.
Es ist an der Zeit, sich vom gesättigten .com-Markt zu lösen und sich noch heute mit einer .ws-Domain im World Wide Web einen Namen zu machen.
Warum eine .ws-Domain wählen?
- Ländercode für Samoa, oft als „Website“ vermarktet
- Für alle zur Registrierung offen
- Kurz, einprägsam und branchenübergreifend einsetzbar
- Tolle Alternative, falls Ihre .com-Domain bereits vergeben ist
- Leicht zu merken, mit kreativen Branding-Möglichkeiten