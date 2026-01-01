Was ist eine .ws-Domain?

Die .ws-Domainendung ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Samoa. Da diese TLD jedoch weltweit registriert und genutzt werden kann, wird .ws mittlerweile als Akronym für Website oder Webdienst verwendet.

Es ist an der Zeit, sich vom gesättigten .com-Markt zu lösen und sich noch heute mit einer .ws-Domain im World Wide Web einen Namen zu machen.