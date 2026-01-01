Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Vereinfachen Sie das Vertrauen mit einer .tax-Domain.

68,99  €88 % SPAREN
7,99  € /im 1. Jahr

Eine .tax-Domain ist für Steuerexperten und -berater gedacht, um Dienstleistungen wie Steuerberatung, die Verwaltung von Steuererklärungen oder das Teilen von Finanztipps online anzubieten.

.tax
Was ist eine .tax-Domain?

Eine .tax-Domain ist für Fachleute und Unternehmen gedacht, die sich mit Steuern befassen – von Steuerberatern und Unternehmensberatern bis hin zu Softwareanbietern und Rechtsexperten.
Es handelt sich um ein fokussiertes, professionelles Fachgebiet, das sofort Expertise signalisiert und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbaut.
Warum eine .tax-Domain wählen?

  • Es erklärt Besuchern sofort, was Sie anbieten. Eine .tax-Domain spricht für sich.
  • Sie trägt zur Verbesserung der Sichtbarkeit bei – relevante Domainnamen können zu besseren Suchmaschinenplatzierungen beitragen.
  • Sie eignet sich hervorragend für Kundenportale oder Steuertools. Nutzen Sie sie für sichere Logins, Buchungsseiten oder Rechner.
Eine .tax-Domain bietet zudem mehr Namensoptionen, da es einfacher ist, den gewünschten Namen zu erhalten als bei .com oder .net.
Sichern Sie sich Ihre .tax-Domain und verleihen Sie Ihren Dienstleistungen die Klarheit, die sie verdienen.
