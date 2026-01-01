Was ist eine .tax-Domain?

Eine .tax-Domain ist für Fachleute und Unternehmen gedacht, die sich mit Steuern befassen – von Steuerberatern und Unternehmensberatern bis hin zu Softwareanbietern und Rechtsexperten.

Es handelt sich um ein fokussiertes, professionelles Fachgebiet, das sofort Expertise signalisiert und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbaut.