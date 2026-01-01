.fyi-Domain

Die einprägsame Top-Level-Domain, die Ihr Wissen verdient.

FYI ist die Abkürzung für „For Your Information“ (zur Information). Als eine der neuen generischen Top-Level-Domains (TLDs) hat sie sich als ideal für informative Websites etabliert. Von Kurzanleitungen und FAQs bis hin zu Serviceankündigungen und Ressourcenportalen – mit .fyi erstellen Sie im Handumdrehen einen einprägsamen und prägnanten Domainnamen.

Es ist übersichtlich, leicht zu merken und erfrischend direkt. Eine Domain wie legalhelp.fyi oder traveladvice.fyi signalisiert Inhalte, die sich auf das Wesentliche konzentrieren und keine unnötigen Nebensächlichkeiten beinhalten.