.fyi फ़ाइल के साथ उपलब्ध संक्षिप्त जानकारी
₹ 1,749.0020% की बचत₹ 1,399.00 /पहला वर्ष
.fyi डोमेन डोमेन सभी प्रकार की सूचनात्मक सामग्री के लिए बनाया गया है: सार्वजनिक घोषणाएं पोस्ट करना, उपयोगी सुझाव साझा करना या महत्वपूर्ण अपडेट देना - एक .fyi डोमेन ये सभी कार्य कर सकता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
वह यादगार टीएलडी जिसके आपके ज्ञान को हकदार है
FYI का मतलब है “आपकी जानकारी के लिए”। नए जेनेरिक डोमेन नामों में से एक होने के नाते, यह जानकारी देने वाली वेबसाइटों के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त डोमेन बन गया है। त्वरित गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से लेकर सेवा घोषणाओं और संसाधन केंद्रों तक, .fyi आपको एक आकर्षक और संक्षिप्त डोमेन नाम बनाने में मदद कर सकता है।
यह साफ-सुथरा, याद रखने में आसान और बेहद सीधा है। legalhelp.fyi या traveladvice.fyi जैसे डोमेन से यह पता चलता है कि कंटेंट में सिर्फ काम की बात है, फालतू की बातें नहीं।
जानकारी के लिए बता दें: सूचना साझा करना और भी सरल हो सकता है।
स्पष्टता महत्वपूर्ण है – खासकर जब आप समय-संवेदनशील, उपयोगी जानकारी या सुरक्षा संबंधी सामग्री साझा कर रहे हों। .fyi डोमेन आपको आवश्यक जानकारी को तुरंत पहचानने योग्य और खोज-योग्य तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है।
चाहे आप एक पेशेवर हों, एक निर्माता हों, एक संगठन हों, या आप बस उपयोगी ज्ञान के लिए एक व्यावहारिक केंद्र शुरू करना चाहते हों, अपने मुख्य संसाधन की घोषणा .fyi डोमेन के साथ पहले ही कर दें।
रचनात्मक और आकर्षक डोमेन नाम जल्दी ही बुक हो जाते हैं। .fyi डोमेन नाम कोई भी रजिस्टर कर सकता है, इसलिए इसे बिकने से पहले ही अपना नाम लिखवा लें!