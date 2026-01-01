.band डोमेन क्या होता है?

चाहे आप कॉन्सर्ट का प्रचार कर रहे हों, नए ट्रैक रिलीज़ कर रहे हों, या पर्दे के पीछे की सामग्री साझा कर रहे हों, एक .band डोमेन आपकी साइट को एक यादगार, संगीत-केंद्रित पहचान देता है जो पुराने और नए दोनों तरह के प्रशंसकों के साथ तुरंत जुड़ जाती है।

अपने संगीत को साझा करने के अलावा, यह डोमेन टिकट बिक्री पृष्ठों और यहां तक कि संगीत शैलियों, वाद्ययंत्रों या प्रदर्शन कला के इर्द-गिर्द निर्मित समुदायों के लिए भी एकदम सही है।