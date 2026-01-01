.band ডোমেইন নিয়ে দারুন শুরু করুন

৳  4,419.0050% সাশ্রয়
৳  2,209.00 /১ম বছর

একটি .band ডোমেইন সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য তৈরি, যা আপনাকে আরও বিস্তৃত ভক্ত বেসে পৌঁছাতে এবং অনুগত শ্রোতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে।

.band
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.band ডোমেইন কী?

আপনি গিগ প্রচার করুন, নতুন ট্র্যাক প্রকাশ করুন, অথবা পর্দার আড়ালে থাকা কন্টেন্ট শেয়ার করুন, একটি .band ডোমেইন আপনার সাইটকে একটি স্মরণীয়, সঙ্গীত-প্রথম পরিচয় দেয় যা তাৎক্ষণিকভাবে পুরানো এবং নতুন উভয় ভক্তদের সাথেই অনুরণিত হয়।
আপনার সঙ্গীত ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি, এই ডোমেনটি টিকিট বিক্রয় পৃষ্ঠা এবং এমনকি সঙ্গীত ধারা, বাদ্যযন্ত্র বা পারফর্মেন্স আর্টকে ঘিরে তৈরি সম্প্রদায়ের জন্যও উপযুক্ত।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .band ডোমেইন নাম বেছে নেবেন?

একটি .band ডোমেইন আপনার দর্শকদের ঠিক বলে দেয় আপনি কী সম্পর্কে।

  • বিদ্যমান বা সম্ভাব্য ভক্তদের কাছে পৌঁছান।
  • একটি অনন্য এবং স্মরণীয় ডোমেইন দিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা হোন।
  • আপনি কে তাৎক্ষণিকভাবে বলুন, সঙ্গীত প্রেমীদের ক্লিক করার সম্ভাবনা বেশি করে।
এটি সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনামূলক, যা আপনার সঙ্গীতকে বিশ্বের সাথে ভাগ করে নেওয়া এবং একটি অনন্য শব্দের মাধ্যমে আলাদা করে তোলা সহজ করে তোলে।
আজই আপনার .band ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং শ্রোতাদের সাথে আপনার সঙ্গীত শেয়ার করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.band এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.band
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।