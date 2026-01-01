একটি .bike ডোমেইন নিয়ে প্রস্তুত হোন

একটি অনন্য, অসাধারণ ডোমেনের মাধ্যমে বাইকের প্রতি আপনার আগ্রহ প্রকাশ করুন।

.bike
কেন .bike ডোমেইন বেছে নেবেন?

একটি .bike ডোমেইন তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে সাইক্লিং জগতের সাথে সংযুক্ত করে।
  • ক্লিক করার আগেই আপনার সাইটের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানান - গিয়ার পর্যালোচনা থেকে শুরু করে ট্রেইল গাইড বা বাইক মেরামতের টিপস পর্যন্ত।
  • একটি অনন্য, শিল্প-নির্দিষ্ট ওয়েব ঠিকানা দিয়ে আপনার ব্র্যান্ডকে আলাদা করে তুলতে সাহায্য করুন।
  • দোকান, ব্লগ, ইভেন্ট বা বাইক চালানোর উপর মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত।
  • আরও পছন্দ উপভোগ করুন - .com এর প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যান এবং আপনার পছন্দের সঠিক নামটি পান।
.bike ডোমেইন কী?

.bike ডোমেইন হল সাইক্লিংয়ের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কিছুর জন্য একটি বর্ণনামূলক ওয়েব এক্সটেনশন। আপনি কোনও মেরামত পরিষেবা পরিচালনা করছেন, স্থানীয় ইভেন্ট আয়োজন করছেন, অথবা কেবল দুই চাকার প্রতি আপনার আবেগ ভাগ করে নিচ্ছেন, এই TLD প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত দেয় এবং শুরু থেকেই বিশ্বাস তৈরি করে।
আরও সাধারণ ডোমেইন বিকল্পের তুলনায়, .bike আপনার ব্র্যান্ডে স্বচ্ছতা এবং চরিত্র যোগ করে। এটি সার্চ ইঞ্জিন এবং ব্যবহারকারীদের উভয়কেই আপনার ওয়েবসাইটের লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে - যা সঠিক দর্শকদের আকর্ষণ করা সহজ করে তোলে।
একটি .bike ডোমেইন নিয়ে যাত্রা করুন এবং বিশ্বব্যাপী আপনার আবেগ ভাগ করে নিন।
.bike এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.bike
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

