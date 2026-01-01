একটি .id ডোমেনের মাধ্যমে আপনার ইন্দোনেশিয়ান পরিচয় প্রদর্শন করুন
আপনার ইন্দোনেশিয়ান উদ্যোগের জন্য নিখুঁত .id ডোমেইনটি খুঁজুন।
১২ মাসের জন্য প্রিমিয়াম ওয়েব হোস্টিং সহ একটি বিনামূল্যে .id ডোমেইন পান।
.id ডোমেইন বলতে কী বোঝায়?
কেন একটি .id ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি ইন্দোনেশিয়ায় একটি বিশ্বস্ত উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করুন।
- যে কেউ নিবন্ধন করতে পারবেন, যাতে এটি বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় উভয় ব্যবসার জন্যই অ্যাক্সেসযোগ্য হয়।
- ২০ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে সংযোগ স্থাপন করুন এবং দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে প্রবেশ করুন।
- দেশ-নির্দিষ্ট ডোমেনের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ান অনুসন্ধান ফলাফলে দৃশ্যমানতা উন্নত করুন।
