.haus ডোমেইন ব্যবহার করে আপনার ব্র্যান্ডের স্থপতি হোন

৳  4,789.0069% সাশ্রয়
৳  1,479.00 /১ম বছর

একটি .haus ডোমেইন স্থাপত্য স্টুডিও, অভ্যন্তরীণ ডিজাইনার এবং গৃহ-কেন্দ্রিক ব্যবসার জন্য তৈরি।

.haus
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.haus ডোমেইন কী?

স্থাপত্য, রিয়েল এস্টেট বা ডিজাইন জগতের যে কারো জন্য .haus ডোমেইন হল ঐতিহ্যবাহী ওয়েব ঠিকানার একটি আকর্ষণীয় বিকল্প। জার্মান শব্দ "ঘর" থেকে উদ্ভূত, এটি আন্তর্জাতিক স্টাইলের ছোঁয়া যোগ করে এবং স্পষ্টভাবে বাড়ি, কাঠামো বা থাকার জায়গার উপর আপনার মনোযোগের ইঙ্গিত দেয়।
আপনি আপনার ডিজাইনের কাজ প্রদর্শন করছেন, রিয়েল এস্টেট বিক্রি করছেন, অথবা লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড চালু করছেন, .haus আপনার ডিজিটাল উপস্থিতি সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।
.haus ডোমেইন ভূমিকা বিভাগের ছবি

কেন .haus ডোমেইন বেছে নেবেন?

একটি .haus ডোমেইন আপনার ব্র্যান্ডকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করতে পারে।

  • এই আধুনিক ডোমেইনটি আপনাকে .com এর মতো সাধারণ বিকল্পগুলি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করে।
  • এটি পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত এবং স্মরণীয় হওয়ায় ব্র্যান্ড করা সহজ।
  • এটি বিশ্বব্যাপী আকর্ষণীয়। এটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং ন্যূনতম নান্দনিকতার প্রতি আকৃষ্ট দর্শকদের জন্য ভাল কাজ করে।
একটি .haus ডোমেনের মাধ্যমে আপনার সেরা কাজটি প্রদর্শন করুন এবং আপনার পছন্দের URLটি পান, আপনার ব্র্যান্ড নামকে বিসর্জন না দিয়ে।
.haus ডোমেইন দিয়ে আপনার ব্র্যান্ডকে একটি আড়ম্বরপূর্ণ নতুন বাড়ি দিন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.haus এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.haus
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।