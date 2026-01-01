Seja o arquiteto da sua marca com um domínio .haus.
R$ 213,99ECONOMIZE 69%R$ 65,99 /1º ano
O domínio .haus é ideal para escritórios de arquitetura, designers de interiores e empresas voltadas para o lar.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .haus?
Um domínio .haus é uma alternativa elegante aos endereços web tradicionais para quem atua nas áreas de arquitetura, imobiliária ou design. Derivado da palavra alemã para "casa", ele adiciona um toque de estilo internacional, ao mesmo tempo que sinaliza claramente seu foco em residências, estruturas ou espaços habitacionais.
Seja para exibir seus trabalhos de design, vender imóveis ou lançar uma marca de estilo de vida, o .haus ajuda a definir sua presença digital.
Por que escolher um domínio .haus?
Um domínio .haus pode ajudar a definir sua marca.
- Este domínio moderno o diferencia instantaneamente de opções genéricas como .com.
- É fácil de usar como marca, pois é limpo, curto e memorável.
- Tem apelo global. Funciona bem para marcas internacionais e públicos atraídos por uma estética minimalista.
Exiba seus melhores trabalhos com um domínio .haus e obtenha a URL que você deseja, sem sacrificar o nome da sua marca.
Dê à sua marca uma nova casa elegante com um domínio .haus.