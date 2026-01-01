O que é um domínio .haus?

Um domínio .haus é uma alternativa elegante aos endereços web tradicionais para quem atua nas áreas de arquitetura, imobiliária ou design. Derivado da palavra alemã para "casa", ele adiciona um toque de estilo internacional, ao mesmo tempo que sinaliza claramente seu foco em residências, estruturas ou espaços habitacionais.

Seja para exibir seus trabalhos de design, vender imóveis ou lançar uma marca de estilo de vida, o .haus ajuda a definir sua presença digital.