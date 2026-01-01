Potencialize sua presença online com um domínio .computer.
Oferece suporte técnico ou vende hardware? Um domínio .computer indica aos visitantes que você fala a língua deles.
O que é um domínio .computer?
O domínio .computer foi criado especificamente para sites focados em tecnologia. É uma extensão forte e descritiva, ideal para empresas, blogs, educadores ou profissionais de TI, hardware ou ciência da computação.
Demonstre claramente sua especialização e ajude os visitantes a confiarem no seu conteúdo e a encontrarem você mais rapidamente.
Por que escolher um domínio .computer?
- Só pelo nome, já indica aos usuários que seu site é sobre computação.
- É ótimo para oficinas de reparo, professores de ciência da computação e equipes de suporte.
- É ótimo para branding e SEO. Alinha seu domínio com o que seu público realmente busca.
Abandone nomes genéricos e registre um domínio .computer – diga às pessoas do que se trata e assuma com orgulho o seu nicho.
