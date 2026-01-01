Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Potencialize sua presença online com um domínio .computer.

R$  246,99ECONOMIZE 60%
R$  98,99 /1º ano

Oferece suporte técnico ou vende hardware? Um domínio .computer indica aos visitantes que você fala a língua deles.

.computer
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que é um domínio .computer?

O domínio .computer foi criado especificamente para sites focados em tecnologia. É uma extensão forte e descritiva, ideal para empresas, blogs, educadores ou profissionais de TI, hardware ou ciência da computação.
Demonstre claramente sua especialização e ajude os visitantes a confiarem no seu conteúdo e a encontrarem você mais rapidamente.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .computer?

  • Só pelo nome, já indica aos usuários que seu site é sobre computação.
  • É ótimo para oficinas de reparo, professores de ciência da computação e equipes de suporte.
  • É ótimo para branding e SEO. Alinha seu domínio com o que seu público realmente busca.
Abandone nomes genéricos e registre um domínio .computer – diga às pessoas do que se trata e assuma com orgulho o seu nicho.
Aumente a sua memória RAM com um domínio .computer hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.gg

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.