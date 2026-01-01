O que é um domínio .computer?

O domínio .computer foi criado especificamente para sites focados em tecnologia. É uma extensão forte e descritiva, ideal para empresas, blogs, educadores ou profissionais de TI, hardware ou ciência da computação.

Demonstre claramente sua especialização e ajude os visitantes a confiarem no seu conteúdo e a encontrarem você mais rapidamente.