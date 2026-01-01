Was ist eine .computer-Domäne?

Eine .computer-Domain ist speziell für technologieorientierte Websites konzipiert. Sie ist eine aussagekräftige und beschreibende Domainendung, ideal für Unternehmen, Blogs, Bildungseinrichtungen oder Fachleute aus den Bereichen IT, Hardware oder Informatik.

Machen Sie Ihre Expertise deutlich und helfen Sie Besuchern, Ihren Inhalten zu vertrauen und Sie schneller zu finden.