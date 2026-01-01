Mit .co-Domains bei den großen Namen mitmischen

Ursprünglich für kolumbianische Websites verwendet, hat sich .co zu einer der meistgefragten Domainendungen in der Unternehmenswelt entwickelt. Twitter, Apple und Google haben alle .co-Domainendungen eingeführt, und jetzt sind Sie an der Reihe, sich mit dieser generischen Top-Level-Domain einen Namen im Internet zu machen.

Kein Interesse am Unternehmerdasein? Die Buchstaben „co” können alles sein – von Community und Konzert bis hin zu kreativen Domain-Hacks wie ta.co und mar.co. Bei dieser Domain-Endung sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.