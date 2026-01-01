.co domain

.co डोमेन के साथ आसानी से पहचान प्राप्त करें
आज ही अपने .co डोमेन नाम की खोज शुरू करें।
.co डोमेन क्या होता है?
.co डोमेन क्यों रजिस्टर करें?
- मूल रूप से कोलंबिया का ccTLD, अब .com का एक वैश्विक विकल्प \n
- संक्षिप्त, सरल और याद रखने में आसान \n
- स्टार्टअप, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के बीच लोकप्रिय \n
- ब्रांड योग्य नामों के लिए .com की तुलना में मजबूत उपलब्धता
.co डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
.co डोमेन क्या होता है?
.co डोमेन एक्सटेंशन कोलंबिया को आवंटित इंटरनेट कंट्री कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) था। हालांकि, यह प्रतिबंध 2010 से लागू नहीं है, और यह एक्सटेंशन "कंपनी" या "कॉर्पोरेशन" का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक डोमेन के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है।
कई कंट्री-कोड एक्सटेंशन भी वाणिज्यिक वेबसाइटों को अलग करने के लिए .co का उपयोग द्वितीय-स्तरीय डोमेन के रूप में करते हैं, जैसे .co.uk और .co.in।
.co डोमेन एक्सटेंशन कौन पंजीकृत कर सकता है?
यद्यपि .co एक्सटेंशन शुरू में कोलंबिया का टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) था, लेकिन अब दुनिया में कोई भी इसे रजिस्टर कर सकता है। Google भी इसे एक सामान्य टॉप-लेवल डोमेन मानता है।
यह एक्सटेंशन उन व्यवसाय मालिकों के लिए आदर्श है जो अपने उत्पाद या सेवा को डिजिटल दुनिया में प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन यह वाणिज्य और उद्यमिता से कहीं आगे तक अपनी अपील रखता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन इस ट्रेंडी डोमेन विकल्प के साथ अपने नवीन विचारों को ऑनलाइन साझा कर सकता है।
आप .co को डोमेन विकल्प या डोमेन हैक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्डप्रेस के संस्थापक, मैथ्यू मुलेनवेग, अपने प्राथमिक डोमेन नाम ma.tt के अतिरिक्त ब्लॉग पते के रूप में mar.co का उपयोग करते हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर t.co को एक संक्षिप्त लिंक के रूप में उपयोग करता है।
क्या .co डोमेन चुनना अच्छा विकल्प है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
हाँ, .co डोमेन एक्सटेंशन निम्नलिखित कारणों से एक उत्कृष्ट विकल्प है:
हालांकि, .co कुछ अन्य डोमेन की तुलना में अधिक महंगा है।यही मुख्य कारणों में से एक है कि टीएलडी वाणिज्यिक ब्रांडों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया है।
क्या .co डोमेन सुरक्षित हैं?
मुझे क्या चुनना चाहिए? .co या .com? इनमें क्या अंतर है?
.co और .com दोनों ही विश्वसनीय और लोकप्रिय डोमेन हैं, खासकर व्यवसायों के लिए। .com का उपयोग कहीं अधिक व्यापक है, इसके 23 करोड़ से अधिक पंजीकरण हैं, और यह .co से पुराना है। हालांकि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता .com से अधिक परिचित हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सटेंशन के साथ उपयुक्त डोमेन नाम खोजना चुनौतीपूर्ण है।
.com डोमेन के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाज़ार में, .co चुनना एक यादगार डोमेन को तेज़ी से प्राप्त करना आसान बनाता है। .co डोमेन उत्कृष्ट डोमेन हैकिंग विकल्प भी हो सकते हैं, जैसे dis.co और ta.co।
.co डोमेन नाम की कीमत कितनी होती है?
पहले वर्ष के पंजीकरण के लिए ₹2,449.00 पर .co डोमेन नाम प्राप्त करें और नवीनीकरण के लिए ₹3,059.00 पर भुगतान करें।
मैं .co डोमेन कितने वर्षों के लिए खरीद सकता हूँ?
.co डोमेन एक्सटेंशन तीन साल तक के लिए खरीदे जा सकते हैं।
.co डोमेन को कैसे रजिस्टर करें?
Registering a .co domain requires only a few steps. Search for an available .co domain name at the top of this page. We will suggest some alternatives if your first choice is taken. Click the Add to Cart button, and you should see the Checkout page.
Then, select the domain registration period and sign up for an account by logging in with your social profiles or entering an email address. Complete the purchase, and now you have a unique .co domain name to claim yours.
मैं अपने .co डोमेन को Hostinger पर कैसे ट्रांसफर करूं?
होस्टिंगर पर ट्रांसफर करने के लिए अपना .co डोमेन नाम हमारे डोमेन ट्रांसफर टूल में दर्ज करें, या यदि आपने पहले से ही होस्टिंगर अकाउंट बनाया हुआ है तो hPanel पर इस सुविधा को देखें। इसके बाद, भुगतान करें और EPP कोड सबमिट करें। ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका डोमेन एक वर्ष के लिए नवीनीकृत हो जाएगा।
मैं .co डोमेन को कैसे रिन्यू करूं?
यदि आप Hostinger पर .co डोमेन नाम पंजीकृत करते हैं, तो hPanel डैशबोर्ड में बिलिंग → सेवाएँ पृष्ठ पर जाकर इसे नवीनीकृत करें। 'अभी नवीनीकृत करें' बटन पर क्लिक करें और नवीनीकरण शुल्क ₹3,059.00 का भुगतान करें। डोमेन का नवीनीकरण समाप्ति तिथि से दो महीने पहले ही संभव है, इसलिए यह बटन आपको तभी दिखाई देगा जब आप इसके लिए पात्र होंगे।
क्या समाप्ति तिथि निकल चुकी है? कोई बात नहीं। यदि आपका डोमेन नवीनीकरण अनुग्रह अवधि (आमतौर पर लगभग 30 दिन) के भीतर है, तो 'अभी नवीनीकृत करें' बटन अभी भी काम करेगा। हम स्वचालित नवीनीकरण सक्षम करने की सलाह देते हैं ताकि आप कभी भी तिथि न चूकें। अधिक सहायता के लिए कृपया हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करें।