.co domain

यद्यपि .co एक्सटेंशन शुरू में कोलंबिया का टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) था, लेकिन अब दुनिया में कोई भी इसे रजिस्टर कर सकता है। Google भी इसे एक सामान्य टॉप-लेवल डोमेन मानता है।

यह एक्सटेंशन उन व्यवसाय मालिकों के लिए आदर्श है जो अपने उत्पाद या सेवा को डिजिटल दुनिया में प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन यह वाणिज्य और उद्यमिता से कहीं आगे तक अपनी अपील रखता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन इस ट्रेंडी डोमेन विकल्प के साथ अपने नवीन विचारों को ऑनलाइन साझा कर सकता है।

आप .co को डोमेन विकल्प या डोमेन हैक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्डप्रेस के संस्थापक, मैथ्यू मुलेनवेग, अपने प्राथमिक डोमेन नाम ma.tt के अतिरिक्त ब्लॉग पते के रूप में mar.co का उपयोग करते हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर t.co को एक संक्षिप्त लिंक के रूप में उपयोग करता है।