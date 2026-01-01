.eu डोमेन के साथ सीमाओं से परे जाएं
.eu डोमेन के साथ अपने विचारों को पनपने का अवसर दें।
प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ 12 माह के लिए मुफ्त .eu डोमेन पाएं
.eu डोमेन क्या है?
.eu डोमेन क्यों चुनें?
- यूरोपीय संघ के लिए विश्वसनीय ccTLD
- केवल यूरोपीय संघ के नागरिकों, व्यवसायों और निवासियों के लिए उपलब्ध
- सभी यूरोपीय संघ के बाजारों में विश्वसनीयता बढ़ाता है
- यूरोपीय स्थानीय खोज परिणामों में रैंकिंग में सुधार करता है
- यूरोपीय ग्राहकों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।
.eu डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
.eu डोमेन नाम क्या होता है?
.eu यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है, जिसमें यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे शामिल हैं।
इसका प्रबंधन यूरोपीय आयोग द्वारा नियुक्त एक गैर-लाभकारी संगठन EURid द्वारा किया जाता है।
यह TLD सिरिलिक (.ею) और ग्रीक (.ευ) लिपि में भी उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग करके .eu साइटों तक पहुंच सकते हैं।
क्या .eu डोमेन अच्छे होते हैं?
.eu ccTLD कौन पंजीकृत कर सकता है?
.eu डोमेन आईडी यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन या नॉर्वे में पंजीकृत नागरिकों और निवासियों, कंपनियों और संगठनों के लिए उपलब्ध है - चाहे वे कहीं भी स्थित हों।
.eu डोमेन नाम की कीमत कितनी होती है?
The price of .eu domain registration may vary depending on the registrar. At Hostinger, both the registration and renewal fee for this extension cost ₹659.00/year.
You can sign up for automatic domain name renewal or do it manually before the expiration date.