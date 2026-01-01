सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
.eu डोमेन क्या है?

क्या यूरोप आपका लक्षित बाजार है? एक .eu डोमेन पंजीकृत करें और अपने व्यवसाय को 400 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ (ईयू) निवासियों तक पहुंचाएं, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
यूरोपीय संघ में स्थित वेबसाइटों के लिए आरक्षित, .eu डोमेन आपको एक साथ दो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह आपकी यूरोपीय पहचान को मजबूत करता है और आपके दर्शकों को आपके देश की सीमाओं से परे विस्तारित करता है।
.eu domain

.eu डोमेन क्यों चुनें?

  • यूरोपीय संघ के लिए विश्वसनीय ccTLD
  • केवल यूरोपीय संघ के नागरिकों, व्यवसायों और निवासियों के लिए उपलब्ध
  • सभी यूरोपीय संघ के बाजारों में विश्वसनीयता बढ़ाता है
  • यूरोपीय स्थानीय खोज परिणामों में रैंकिंग में सुधार करता है
  • यूरोपीय ग्राहकों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।
.eu domain

.eu डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

.eu डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.eu डोमेन नाम क्या होता है?

.eu यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है, जिसमें यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे शामिल हैं।

इसका प्रबंधन यूरोपीय आयोग द्वारा नियुक्त एक गैर-लाभकारी संगठन EURid द्वारा किया जाता है।

यह TLD सिरिलिक (.ею) और ग्रीक (.ευ) लिपि में भी उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग करके .eu साइटों तक पहुंच सकते हैं।

क्या .eu डोमेन अच्छे होते हैं?

जी हां, .eu डोमेन यूरोपीय संघ के ब्रांडों के लिए बेहतरीन हैं। ये सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित ccTLD में से हैं, जिनके 30 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इस स्थापित रिकॉर्ड के साथ, अपनी वेबसाइट के लिए .eu डोमेन नाम पंजीकृत करना 44.6 करोड़ यूरोपीय संघ के निवासियों तक अपने व्यवसाय का प्रचार करने का एक उत्कृष्ट विकल्प है।

.eu ccTLD कौन पंजीकृत कर सकता है?

.eu डोमेन आईडी यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन या नॉर्वे में पंजीकृत नागरिकों और निवासियों, कंपनियों और संगठनों के लिए उपलब्ध है - चाहे वे कहीं भी स्थित हों।

.eu डोमेन नाम की कीमत कितनी होती है?

The price of .eu domain registration may vary depending on the registrar. At Hostinger, both the registration and renewal fee for this extension cost ₹659.00/year.

You can sign up for automatic domain name renewal or do it manually before the expiration date.

