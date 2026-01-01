.press डोमेन के साथ सुर्खियां बटोरें
.press डोमेन के साथ विश्वसनीयता स्थापित करें – यह पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और जनसंपर्क टीमों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
.press डोमेन क्या है?
.press डोमेन पत्रकारिता, मीडिया, संचार या सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बनाया गया है।
चाहे आप कोई समाचार साइट लॉन्च कर रहे हों, प्रेस रूम का प्रबंधन कर रहे हों या आधिकारिक बयान साझा कर रहे हों, यह इस बात का संकेत है कि आपकी सामग्री समयोचित, प्रामाणिक और प्रकाशन के लिए उपयुक्त है।
.press डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
.press डोमेन चुनना आपको अलग पहचान बनाने में मदद कर सकता है।
- यह प्रकाशन के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। आगंतुकों को पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट समाचार या मीडिया से संबंधित है।
- यह पत्रकारों और जनसंपर्क टीमों के लिए आदर्श है। इस पर लेख, प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया किट या पोर्टफोलियो होस्ट किए जा सकते हैं।
- यह विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ाता है, और आपकी डिजिटल उपस्थिति में व्यावसायिकता जोड़ता है।
चाहे वह ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ताज़ा गपशप, .press डोमेन लोगों को सबसे पहले आपसे समाचार सुनने में मदद करेगा।
आज ही .press डोमेन के साथ खबरें प्रकाशित करें।
.press के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.press
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
3 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या IDN समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44