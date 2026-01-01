.cloud डोमेन एक सामान्य टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है जो मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग उद्योग में कंपनियों या व्यक्तियों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, फैशन रिटेलर्स को लक्षित SaaS व्यवसाय fashion.cloud और क्लाउड-आधारित अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर प्रदान करने वाला fint.cloud। गैर-लाभकारी संगठन भी अपने संचालन को सुगम बनाने के लिए .cloud डोमेन का उपयोग कर सकते हैं। खाद्य अपशिष्ट से निपटने वाला एक सामाजिक उद्यम, FoodCloud, अधिशेष भोजन वाले व्यवसायों को दान संस्थाओं से जोड़ने के लिए क्लाउड-आधारित डेटा का उपयोग करता है और लाभ कमाने वाले संस्थानों से खुद को अलग करने के लिए इस डोमेन का चयन करता है।

.cloud डोमेन एक्सटेंशन का उपयोग कब करने की सलाह दी जाती है?