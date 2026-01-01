Folgen Sie diesen Schritten, um eine .cloud-Domain zu registrieren:

1. Geben Sie Ihren gewünschten .cloud-Domainnamen ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellen, und Sie sollten das Warenkorb-Fenster sehen.

3. Wählen Sie den Domain-Registrierungszeitraum.

4. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie eine E-Mail-Adresse eingeben oder sich mit sozialen Konten anmelden.

5. Wählen Sie die Zahlungsmethode.

Sie können auch ein Hosting-Angebot kaufen, indem Sie es hinzufügen, bevor Sie zur Kasse gehen. Alle Hosting-Pakete enthalten ein gratis SSL-Zertifikat zum Schutz Ihrer Website, zum Aufbau von Vertrauen und zur Verbesserung der Suchmaschinenplatzierung.