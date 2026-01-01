Machen Sie Ihre Marke menschlich mit einer .life-Domain

Die .life-Domain-Endung ist ideal für Ihren Lifestyle-Blog oder Ihre Community-Website.

Mit .life-Domainnamen Verbindungen und Freude wecken

Ist Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation lebensfroh und sind Sie mit Begeisterung bei der Sache? Vielleicht setzen Sie sich dafür ein, das Leben anderer zu verbessern, oder Sie lieben es zu erforschen, warum wir alle hier sind?
Sichern Sie sich eine .life-Domain, um Ihre Ideen mit der Welt zu teilen. Als eine der neueren Domainendungen bietet .life Originalität und breite Anwendbarkeit für Ihre Website und E-Mails.
Warum eine .life-Domain registrieren?

Eine .life-Domain ist weder branchen- noch funktionsspezifisch, was bedeutet, dass sie für alle Arten von Unternehmen und Organisationen mit einem Fokus auf Lebensfragen die richtige Wahl sein könnte.
Zum Beispiel sichern sich Personalentwicklungs- oder Wellness-Trainer eine .life-Domain, um ihr Streben nach Selbstverbesserung zu unterstreichen. Führungspersönlichkeiten, Wohltätigkeitsorganisationen oder Gesundheitsdienste hingegen wählen eine .life-Domain, weil sie das Leben anderer Menschen verbessern wollen.
Es kann einfach der Fall sein, dass Ihr Firmenname das Wort „life” enthält. In diesem Fall sollten Sie die TLD als Domain-Hack verwenden, wie thecreative.life oder living.life.
