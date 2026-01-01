Rock on mit einer .band-Domain

31,99  €50 % SPAREN
15,99  € /im 1. Jahr

Eine .band-Domain ist speziell für Musiker entwickelt worden und hilft Ihnen, eine breitere Fangemeinde zu erreichen und mit treuen Zuhörern in Kontakt zu treten.

.band
Was ist eine .band-Domain?

Egal ob Sie Konzerte bewerben, neue Songs veröffentlichen oder Einblicke hinter die Kulissen gewähren – eine .band-Domain verleiht Ihrer Website eine einprägsame, musikzentrierte Identität, die bei alten wie neuen Fans sofort Anklang findet.
Neben der Möglichkeit, Ihre Musik zu teilen, eignet sich diese Domain auch perfekt für Ticketverkaufsseiten und sogar für Communities, die sich um Musikgenres, Instrumente oder darstellende Kunst drehen.
Warum sollte man sich für einen .band-Domainnamen entscheiden?

Eine .band-Domain sagt Ihrem Publikum genau, wofür Sie stehen. Erreichen Sie bestehende und potenzielle Fans. Heben Sie sich mit einer einzigartigen und einprägsamen Domain von der Konkurrenz ab. Machen Sie sofort deutlich, wer Sie sind, und animieren Sie Musikliebhaber so eher zum Klicken. Eine .band-Domain sagt Ihrem Publikum sofort, wofür Sie stehen, und macht Sie so zum Ziel.
Es ist kurz und aussagekräftig, sodass Sie Ihre Musik leicht mit der Welt teilen und sich durch einen einzigartigen Sound von der Masse abheben können.
Registrieren Sie noch heute Ihre .band-Domain und teilen Sie Ihre Musik mit Ihren Hörern.
Domaininformationen für .band

TLD
.band
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

