Finanzieren Sie Ihre Mission mit einer .fund-Domain.
Eine .fund-Domain ist für die Mittelbeschaffung, die Verwaltung von Investitionen oder die Führung einer gemeinnützigen Organisation gedacht.
Was ist eine .fund-Domain?
Eine .fund-Domain ist ideal für alle, die mit Ressourcen arbeiten, ob finanzieller oder anderer Art. Sie ist eine intelligente und übersichtliche Webadresse für gemeinnützige Organisationen, Investmentfirmen, Spendenkampagnen oder Förderprogramme.
Wenn es Ihr Ziel ist, etwas zu bewirken, anderen zum Mitwirken zu verhelfen oder Wachstum integer zu gestalten, dann setzt eine .fund-Domain den richtigen Ton für Ihre Zielgruppe.
Warum eine .fund-Domain wählen?
Eine .fund-Domain kann Ihnen helfen, mehr Menschen zu erreichen.
- Ob Finanzen oder Philanthropie – .fund macht Ihre Mission deutlich.
- Sie schafft Vertrauen bei Spendern und Partnern.
- Sie ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Wunschnamen zu sichern, ohne zusätzliche Zeichen oder Bindestriche hinzufügen zu müssen.
Ganz gleich, welchem Anliegen Sie sich widmen, eine .fund-Domain hilft Ihnen dabei, die richtigen Leute zu erreichen.
Domaininformationen für .fund
TLD
.fund
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €