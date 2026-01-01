.fund डोमेन क्या है?

.fund डोमेन उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो संसाधनों, चाहे वित्तीय हों या अन्य प्रकार के, से संबंधित कार्य करते हैं। यह गैर-लाभकारी संस्थाओं, निवेश फर्मों, धन उगाहने वाले अभियानों या अनुदान कार्यक्रमों के लिए एक स्मार्ट और स्पष्ट वेब पता है।

यदि आपका लक्ष्य प्रभाव डालना, दूसरों को योगदान देने में मदद करना या ईमानदारी के साथ विकास का प्रबंधन करना है, तो .fund डोमेन आपके दर्शकों के लिए सही माहौल तैयार करता है।