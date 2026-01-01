.style डोमेन के साथ अपने लुक को प्रदर्शित करें
₹ 3,929.0082% की बचत₹ 699.00 /पहला वर्ष
अपने फैशन ब्रांड, ब्लॉग या पोर्टफोलियो को तुरंत एक अलग पहचान दें।
.style डोमेन क्या है?
.style डोमेन उन वेबसाइटों के लिए एकदम सही है जो पहचान व्यक्त करती हैं या इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि चीजें कैसी दिखती और महसूस होती हैं।
इंफ्लुएंसर्स और स्टाइलिस्ट से लेकर फैशन रिटेलर्स और कंटेंट क्रिएटर्स तक, यह डोमेन एक आधुनिक, परिष्कृत वेब एड्रेस प्रदान करता है जो आपकी रचनात्मक ऊर्जा से मेल खाता है।
.style डोमेन क्यों चुनें?
- यह ई-कॉमर्स और पोर्टफोलियो के लिए आदर्श है, और दुकानों, ब्लॉगों या व्यक्तिगत ब्रांडों के लिए बेहतरीन है।
- इसे याद रखना और ब्रांड बनाना आसान है - यह आपको एक ऐसा नाम देता है जो बोल्ड, प्रासंगिक और दर्शकों के अनुकूल है।
- आप .com डोमेन से अलग दिख सकते हैं। एक ऐसा डोमेन प्राप्त करें जो आपके विशिष्ट क्षेत्र और आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो।
.style डोमेन से दर्शकों को पता चलता है कि आप उच्च गुणवत्ता और सौंदर्यशास्त्र का ध्यान रखते हैं, और यह आपके उत्पादों की ओर सही लोगों को आकर्षित करता है।
अपना .style डोमेन सुरक्षित करें और अपने ब्रांड को वह पहचान दिलाएं जिसका वह हकदार है।
.style के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.style
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44