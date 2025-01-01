.email एक जेनरिक टॉप-लेवल डोमेन (gTLD) है। यह दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है – विज़िटर्स को यह बताना कि आपकी बिज़नेस वेबसाइट पूरी तरह से ईमेल पर आधारित है या आपके ब्रांड के लिए एक प्रोफेशनल और विश्वसनीय ईमेल अकाउंट बनाना।

यह एक वैध डोमेन है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। .email एक नया gTLD है जिसमें कई सारे डोमेन नाम उपलब्ध हैं, तो हो सकता है आपको वही नाम मिल जाए जो आप चाहते हैं।

अपनी लक्षित ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करने और अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आज ही अपना .email डोमेन खरीदें।