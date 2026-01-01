New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.solar डोमेन के साथ पर्यावरण की देखभाल करें

₹  6,549.0092% की बचत
₹  529.00 /पहला वर्ष

सूर्य की शक्ति का उपयोग करें और अपने सौर ऊर्जा व्यवसाय को प्रदर्शित करें।

.solar
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.solar डोमेन क्यों चुनें?

.solar डोमेन पहली नजर में ही आपकी साइट के फोकस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
  • सौर ऊर्जा, नवाचार या स्थिरता में रुचि रखने वाले दर्शकों को आकर्षित करें।
  • एक स्वच्छ, सार्थक डोमेन के साथ अपने ब्रांड को अलग पहचान दें जो आपके विशिष्ट क्षेत्र को सुदृढ़ करे।
  • एक प्रगतिशील छवि प्रस्तुत करें - हरित समाधानों और भविष्य के लिए तैयार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त।
  • सौर ऊर्जा से संबंधित उत्पाद, शैक्षिक संसाधन या स्थापना सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए बेहतरीन।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.solar डोमेन क्या है?

.solar डोमेन सौर ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी वेबसाइटों के लिए एक विशिष्ट टॉप-लेवल डोमेन है। यह सौर पैनल प्रदाताओं, स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप्स, पर्यावरण ब्लॉगों और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है।
.solar वेब पते के साथ, आप तुरंत अपने ब्रांड को सतत विकास आंदोलन के हिस्से के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह सामान्य एक्सटेंशन का एक आधुनिक और लक्षित विकल्प है – जो आपकी साइट को सही दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करता है और आपके मूल्यों को अधिक स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है।
.solar डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को और भी आकर्षक बनाएं।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

.solar के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.solar
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.ai

.co.in

.com

.fun

.in

.io

.net

.online

.org

.sbs

.shop

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

.am

.archi

पूरी सूची देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।