.solar डोमेन क्या है?

.solar डोमेन सौर ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी वेबसाइटों के लिए एक विशिष्ट टॉप-लेवल डोमेन है। यह सौर पैनल प्रदाताओं, स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप्स, पर्यावरण ब्लॉगों और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है।

.solar वेब पते के साथ, आप तुरंत अपने ब्रांड को सतत विकास आंदोलन के हिस्से के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह सामान्य एक्सटेंशन का एक आधुनिक और लक्षित विकल्प है – जो आपकी साइट को सही दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करता है और आपके मूल्यों को अधिक स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है।

.solar डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को और भी आकर्षक बनाएं।