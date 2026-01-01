अपने ब्रांड में मानवता को प्रदर्शित करने के लिए .life डोमेन प्राप्त करें।
₹ 3,669.0095% की बचत₹ 179.00 /पहला वर्ष
.life डोमेन एक्सटेंशन आपके लाइफस्टाइल ब्लॉग या कम्युनिटी वेबसाइट के लिए एकदम सही है।
.life डोमेन नामों के साथ जुड़ाव और आनंद को प्रेरित करें
क्या आपके व्यवसाय या संगठन में जीवन के प्रति एक उत्साह है और आप अपने काम में अदम्य जोश लाते हैं? शायद आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं या इस बात की खोज करना पसंद करते हैं कि हम सब यहाँ क्यों हैं?
अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए .life डोमेन सुरक्षित करें। .life एक नया डोमेन एक्सटेंशन है, जो मौलिकता और व्यापक उपयोगिता प्रदान करता है।
.life डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
.life डोमेन किसी उद्योग या कार्य विशेष से संबंधित नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह जीवन से जुड़े मुद्दों पर थोड़ा-बहुत ध्यान केंद्रित करने वाले सभी प्रकार के व्यवसायों और संगठनों के लिए सही विकल्प हो सकता है।
उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत विकास या स्वास्थ्य प्रशिक्षक आत्म-सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए .life डोमेन का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर, सामुदायिक नेता, दान संगठन या स्वास्थ्य सेवाएँ दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इसे चुनते हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी या आंदोलन के नाम में ही 'लाइफ' शब्द शामिल हो। ऐसे में, आप TLD को डोमेन हैक के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे कि thecreative.life या living.life।
.life डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
