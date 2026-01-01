.life डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

.life डोमेन किसी उद्योग या कार्य विशेष से संबंधित नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह जीवन से जुड़े मुद्दों पर थोड़ा-बहुत ध्यान केंद्रित करने वाले सभी प्रकार के व्यवसायों और संगठनों के लिए सही विकल्प हो सकता है।

उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत विकास या स्वास्थ्य प्रशिक्षक आत्म-सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए .life डोमेन का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर, सामुदायिक नेता, दान संगठन या स्वास्थ्य सेवाएँ दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इसे चुनते हैं।

ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी या आंदोलन के नाम में ही 'लाइफ' शब्द शामिल हो। ऐसे में, आप TLD को डोमेन हैक के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे कि thecreative.life या living.life।