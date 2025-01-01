Yaşam Hakkını Savunmak İçin .life Domain Satın Alın
₺ 1.291,99%92 İNDİRİM₺ 97,99 /yıl
.life domain uzantısı, hayatınızı paylaştığınız blogunuz veya topluluk web siteniz için mükemmeldir.
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.life Domain İle İlham Olun Ve Neşe Saçın
İşiniz veya kuruluşunuz yaşama sevincine sahip ve yaptığınız işe dayanılmaz bir coşku mu katıyor? Belki de kendinizi başkalarının hayatlarını iyileştirmeye adadınız veya hayatı keşfetmeye bayılıyorsunuz?
Fikirlerinizi dünyayla paylaşmak için bir .life alan adı satın alın. Yeni domain uzantılarından biri olan .life, özgünlük ve geniş uygulanabilirlik sunar.
Neden Bir .life Domain Kayıt Etmelisiniz?
.life alan adı, sektöre veya işleve bağlı değildir, yani yaşamla ilgili konulara odaklanan her türden işletme ve kuruluş için doğru seçim olabilir.
Örneğin, kişisel gelişim veya yaşam koçları, kişisel gelişime olan bağlılıklarını vurgulamak için bir .life alan adı kullanıyor. Öte yandan topluluk liderleri, hayır kurumları veya sağlık kuruluşları, insanların hayatları üzerindeki etkileri nedeniyle bu uzantıyı seçmektedir.
Şirket adınız veya hareketiniz 'life' kelimesini içerebilir. Bu durumda, alan adınızı thecreative.life veya living.life gibi akılda kalıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.
.life Domain SSS
.life domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.