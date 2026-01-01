.org.in डोमेन क्या है?

.org.in डोमेन भारत में कार्यरत संगठनों के लिए एक देश-विशिष्ट एक्सटेंशन है। इसका उपयोग आमतौर पर गैर-लाभकारी संस्थाओं, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक समूहों द्वारा किया जाता है जो एक मजबूत स्थानीय उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं।

यह एक्सटेंशन आपकी साइट को व्यावसायिक डोमेन से अलग करने में मदद करता है, साथ ही उपयोगकर्ताओं और सर्च इंजनों दोनों के लिए आपके उद्देश्य को स्पष्ट करता है। .org.in के साथ, आप अपनी शर्तों पर पहचान, विश्वास और दृश्यता हासिल करते हैं।

एक ऐसे डोमेन का चयन करके अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें जो आपके काम और आपकी जड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो।