O que é um domínio .org.in?

Um domínio .org.in é uma extensão específica para organizações que operam na Índia. É mais comumente usado por organizações sem fins lucrativos, ONGs, instituições educacionais e grupos comunitários que desejam estabelecer uma forte presença local.

Essa extensão ajuda a diferenciar seu site de domínios comerciais, deixando seu propósito claro tanto para usuários quanto para mecanismos de busca. Com o .org.in, você constrói reconhecimento, confiança e visibilidade — tudo nos seus próprios termos.

Mostre seu propósito com um domínio que represente seu trabalho e suas raízes.