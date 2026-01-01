Expanda seus negócios na Armênia.

.am é o domínio de topo de código de país (ccTLD) da Armênia. Seja para um negócio local ou para expandir seu mercado para a região do Cáucaso, .am é a extensão ideal para se conectar com pessoas que falam armênio e pagam em dram.

Registre seu domínio .am hoje mesmo e construa confiança com clientes armênios usando uma extensão de domínio que eles reconhecem.