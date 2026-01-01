O que é um domínio .gratis?

A extensão .gratis é um domínio de nível superior baseado na palavra espanhola e latina para "grátis". Ela foi criada para sites que oferecem conteúdo, serviços ou produtos sem custo algum – seja totalmente gratuito ou como parte de um modelo freemium.

Perfeita para criadores de conteúdo, ferramentas SaaS, organizações sem fins lucrativos, profissionais de marketing e educadores, esta extensão ajuda a construir transparência e confiança, além de aumentar as taxas de cliques. Com o .gratis, seu domínio passa a fazer parte da apresentação.

Faça da generosidade a sua marca registrada. Registre seu domínio .gratis hoje mesmo.