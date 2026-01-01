Ofereça mais, cobre menos com um domínio .gratis
R$ 148,99ECONOMIZE 30%R$ 104,99 /1º ano
Oferece serviços ou conteúdo gratuitos? Um domínio .gratis deixa seu valor bem claro.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .gratis?
Conquiste a confiança e atraia cliques com um domínio que diga "grátis" logo de cara.
- Alcance pessoas que buscam ativamente por serviços, ferramentas ou conteúdo gratuitos.
- Aumente as taxas de conversão – defina expectativas imediatamente com um domínio que sinalize valor sem custo.
- Use uma extensão única e memorável que se destaque dos domínios genéricos.
- Ideal para ferramentas freemium, brindes, ofertas de teste, plataformas de código aberto e muito mais.
O que é um domínio .gratis?
A extensão .gratis é um domínio de nível superior baseado na palavra espanhola e latina para "grátis". Ela foi criada para sites que oferecem conteúdo, serviços ou produtos sem custo algum – seja totalmente gratuito ou como parte de um modelo freemium.
Perfeita para criadores de conteúdo, ferramentas SaaS, organizações sem fins lucrativos, profissionais de marketing e educadores, esta extensão ajuda a construir transparência e confiança, além de aumentar as taxas de cliques. Com o .gratis, seu domínio passa a fazer parte da apresentação.
Faça da generosidade a sua marca registrada. Registre seu domínio .gratis hoje mesmo.