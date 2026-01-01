Was ist eine .gratis-Domain?

Die .gratis-Endung ist eine Top-Level-Domain, die auf dem spanischen und lateinischen Wort für „kostenlos“ basiert. Sie ist für Websites konzipiert, die Inhalte, Dienstleistungen oder Produkte kostenlos anbieten – entweder vollständig oder im Rahmen eines Freemium-Modells.

Diese Domain-Endung ist ideal für Kreative, SaaS-Anbieter, gemeinnützige Organisationen, Marketingfachleute und Bildungseinrichtungen. Sie fördert Transparenz und Vertrauen und steigert gleichzeitig die Klickrate. Mit .gratis wird Ihre Domain Teil Ihrer Präsentation.

Machen Sie Großzügigkeit zu Ihrer Marke. Registrieren Sie noch heute Ihre .gratis-Domain.