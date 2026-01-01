Was ist eine .community-Domain?

Eine .community-Domain ist für die Vernetzung konzipiert. Es handelt sich um eine Webadresse, die für lokale Gruppen, globale Anliegen, interessenbezogene Foren und Mitgliederplattformen geeignet ist – überall dort, wo Menschen mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen.

Wenn Sie einen Raum schaffen wollen, in dem Menschen sich austauschen, lernen, unterstützen oder zusammenarbeiten können, macht eine .community-Domain diese Mission vom ersten Klick an deutlich.