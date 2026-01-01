Folgen Sie diesen Schritten, um eine .pro-Domain zu registrieren:

1. Scrollen Sie zu unserem Domain-Checker und geben Sie Ihren gewünschten .pro-Domainnamen ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellen und Sie sollten das Warenkorb-Fenster sehen.

3. Wählen Sie den Domain-Registrierungszeitraum.

4. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie eine E-Mail-Adresse eingeben oder sich mit sozialen Konten anmelden.

5. Wählen Sie die Zahlungsmethode.

Als stolzer ICANN-akkreditierter Registrar bieten wir Ihnen nicht nur einen Domainregistrierungsservice, sondern zusätzliche Datensicherheitsmaßnahmen und Zugang zu unserem freundlichen Customer Success Team, das rund um die Uhr verfügbar ist.

Sie erhalten kostenlos unbegrenztes SSL, wenn Sie Ihr Hosting-Angebot bei Hostinger registrieren - eine hervorragende Option für Website-Besitzer, die ein Webhosting-Unternehmen suchen, das SSL/TLS-Zertifizierung ohne weitere Kosten anbietet.

Wählen Sie einfach Premium oder Business Shared Hosting, eines der Cloud Hosting-Angebote oder Hosting für WordPress.