Gewinnen Sie britische Kunden mit einer .co.uk-Domain

10,99  €36 % SPAREN
6,99  € /im 1. Jahr

Sichern Sie sich Ihre eigene Domain und gewinnen Sie noch heute britische Kunden.

.co.uk
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist ein .co.uk-Domainname?

.co.uk ist die beliebteste .uk-Domain und ideal, um Ihre Marke in Großbritannien zu etablieren. Schließen Sie sich Millionen von Unternehmen an, die sich Glaubwürdigkeit und Erfolg auf dem britischen Markt erarbeiten.
.co.uk-Domain

Warum eine .co.uk-Domain registrieren?

Eine .co.uk-Domain schafft Vertrauen und Bekanntheit bei britischen Kunden. Sie verbessert die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und unterstützt Zahlungen in Pfund Sterling. Sie ist einprägsam und wird von Unternehmen in ganz Großbritannien genutzt. Eine starke lokale Domain für Markentreue und Reichweite.
.co.uk-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

.co.uk Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .co.uk-Domain

Was ist ein .co.uk-Domainname?

Wer kann .co.uk-Domainnamen kaufen?

Sind .uk-Domains und Webadressen dasselbe wie .co.uk-Domains?

Was kosten .co.uk-Domainnamen?

Ist es besser, .com oder .co.uk zu verwenden?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.