.co.uk-Domain

.uk-Domains unterscheiden sich von .co.uk-Domains.

.uk ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (TLD). Sie ist allgemein verfügbar, sodass jede Website mit einem britischen Publikum sie wählen kann.

Die .uk-Domain wurde erst 2014 öffentlich zum Kauf freigegeben. Zuvor nutzten die meisten Webmaster und Online-Unternehmen .co.uk für ihre Websites, wodurch diese Variante die gängigste und beliebteste .uk-Variante auf dem Markt ist.

Es gibt auch andere .uk-Second-Level-Domains, wie z. B. .net.uk für Netzwerkunternehmen und .org.uk für gemeinnützige Organisationen.