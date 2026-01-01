Was ist eine .jp-Domain?

.jp ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Japans. Da nur nach japanischem Recht offiziell registrierte Unternehmen eine .jp-Domain registrieren können, bedeutet der Besitz einer solchen Domain das Vertrauen japanischer Verbraucher zu gewinnen.

Zeigen Sie mit der .jp-Endung, dass Ihre Website die japanische Kultur berücksichtigt und Zahlungen in Yen akzeptiert. Beeilen Sie sich – sichern Sie sich Ihre Wunschadresse, bevor Konkurrenten oder Domainhändler sie Ihnen wegschnappen.