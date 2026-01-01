Erweitern Sie Ihren Geschäftsstandort in Japan mit einer .jp-Domain.
Erreichen Sie das japanische Publikum mit einer Domain, die „Made in Japan“ sagt.
Was ist eine .jp-Domain?
.jp ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Japans. Da nur nach japanischem Recht offiziell registrierte Unternehmen eine .jp-Domain registrieren können, bedeutet der Besitz einer solchen Domain das Vertrauen japanischer Verbraucher zu gewinnen.
Zeigen Sie mit der .jp-Endung, dass Ihre Website die japanische Kultur berücksichtigt und Zahlungen in Yen akzeptiert. Beeilen Sie sich – sichern Sie sich Ihre Wunschadresse, bevor Konkurrenten oder Domainhändler sie Ihnen wegschnappen.
Warum eine .jp-Domain wählen?
- Japans offizielle ccTLD, die von japanischen Verbrauchern hohes Vertrauen genießt
- Verfügbar für Unternehmen mit Präsenz in Japan (Voraussetzungen erforderlich)
- Verbessert die SEO-Performance bei lokalen Suchanfragen in Japan
- Stärkt die Glaubwürdigkeit auf einem der größten Online-Märkte der Welt.