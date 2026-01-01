.jp डोमेन के साथ जापान में अपने व्यवसाय को बढ़ाएं
.jp डोमेन क्या होता है?
.jp जापान का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। चूंकि केवल जापान के कानून के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत व्यवसाय ही .jp डोमेन पंजीकृत कर सकते हैं, इसलिए इसका मालिक होना जापानी उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के समान है।
आज ही .jp एक्सटेंशन का उपयोग करके दिखाएँ कि आपकी वेबसाइट जापानी संस्कृति को ध्यान में रखती है और येन में भुगतान स्वीकार करती है। जल्दी करें – कहीं ऐसा न हो कि प्रतियोगी या डोमेन डीलर आपका आदर्श वेब पता हथिया लें।
.jp डोमेन क्यों चुनें?
- जापान का आधिकारिक ccTLD, स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक विश्वसनीय
- जापान में उपस्थिति रखने वाली संस्थाओं के लिए उपलब्ध (पात्रता आवश्यक)
- जापान की स्थानीय खोजों में SEO प्रदर्शन में सुधार करता है
- दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजारों में से एक में विश्वसनीयता बनाता है।