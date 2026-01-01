.jp डोमेन क्या होता है?

.jp जापान का कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। चूंकि केवल जापान के कानून के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत व्यवसाय ही .jp डोमेन पंजीकृत कर सकते हैं, इसलिए इसका मालिक होना जापानी उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के समान है।

आज ही .jp एक्सटेंशन का उपयोग करके दिखाएँ कि आपकी वेबसाइट जापानी संस्कृति को ध्यान में रखती है और येन में भुगतान स्वीकार करती है। जल्दी करें – कहीं ऐसा न हो कि प्रतियोगी या डोमेन डीलर आपका आदर्श वेब पता हथिया लें।