.community डोमेन क्या है?

.community डोमेन को लोगों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसा वेब एड्रेस है जो स्थानीय समूहों, वैश्विक उद्देश्यों, रुचि-आधारित मंचों और सदस्यता प्लेटफार्मों - यानी उन सभी जगहों के लिए उपयुक्त है जहाँ लोग किसी उद्देश्य से एक साथ आते हैं।

यदि आप एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जहाँ लोग साझा कर सकें, सीख सकें, समर्थन कर सकें या सहयोग कर सकें, तो .community डोमेन पहले क्लिक से ही उस मिशन को स्पष्ट कर देता है।