Bringen Sie Menschen mit einer .community-Domain zusammen.
CHF 42.6977 % SPARENCHF 9.69 /im 1. Jahr
Sie möchten ein lokales Netzwerk, einen Online-Raum oder ein gemeinsames Anliegen aufbauen? Helfen Sie Menschen, sich mit einer .community-Domain zugehörig zu fühlen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .community-Domain?
Eine .community-Domain ist für die Vernetzung konzipiert. Es handelt sich um eine Webadresse, die für lokale Gruppen, globale Anliegen, interessenbezogene Foren und Mitgliederplattformen geeignet ist – überall dort, wo Menschen mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen.
Wenn Sie einen Raum schaffen wollen, in dem Menschen sich austauschen, lernen, unterstützen oder zusammenarbeiten können, macht eine .community-Domain diese Mission vom ersten Klick an deutlich.
Warum sollte man eine .community-Domain registrieren?
Eine .community-Domain kann Ihnen helfen, sich besser von der Masse abzuheben. Sie vermittelt Ihre Geschichte auf einen Blick und zeigt, dass es auf Ihrer Website um Vernetzung geht. Sie ist flexibel für jedes Thema. Nutzen Sie sie für Nachbarschaftsportale, Nischeninteressen, Online-Kollektive und vieles mehr. Sie ist leicht zu merken und weiterzuempfehlen. Eine aussagekräftige, einladende Domain, die andere anspricht. Sie ist leicht zu merken und weiterzuempfehlen.
Das Internet ist so riesig und anonym. Schaffen Sie sich mit einer .community-Domain ein Zugehörigkeitsgefühl.
Stellen Sie noch heute eine Verbindung mit einer .community-Domain her.
Domaininformationen für .community
TLD
.community
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15