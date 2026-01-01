Finden Sie Patienten mit einer .clinic-Domain

CHF  60.3984 % SPAREN
CHF  9.69 /im 1. Jahr

Egal ob Sie medizinische Leistungen, Wellness-Angebote oder Behandlungen anbieten, eine .clinic-Domain hilft Patienten, Sie zu finden.

.clinic
Was ist eine .clinic-Domain?

Eine .clinic-Domain ist ideal für Gesundheitsdienstleister, die einen klaren, professionellen und übersichtlichen Online-Auftritt wünschen. Ob Privatpraxen, Zahnarztpraxen, Therapiezentren oder Wellnesskliniken – diese Domain vermittelt vom ersten Klick an Vertrauen und Kompetenz.
Es eignet sich ideal, um Ihre Dienstleistungen zu präsentieren, Termine anzunehmen oder Patienten einfach dabei zu helfen, vertrauensvoll Kontakt aufzunehmen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .clinic-Domain registrieren?

  • Patienten finden und merken sich diese Domain leicht – eine zielgerichtete Domain, die Ihre Zielgruppe direkt anspricht.
  • Sie eignet sich für alle Fachbereiche, ob Medizin, Zahnmedizin, Therapie oder alternative Heilmethoden.
  • Sie vermeiden die Konkurrenz mit .com-Domains und erhalten eine Domain, die besser zu Ihrer Praxis passt.
Eine .clinic-Domain unterstützt zudem die lokale Suchmaschinenoptimierung und hilft Suchmaschinen, Ihre Dienstleistungen und Ihren Standort besser zu verstehen.
Sichern Sie Ihre .clinic-Domain – erleichtern Sie es den Menschen, Ihnen zu vertrauen und sich für Sie zu entscheiden.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .clinic

TLD
.clinic
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

