Qu'est-ce qu'un domaine .clinic ?

Un domaine .clinic est conçu pour les professionnels de santé qui souhaitent une présence en ligne soignée, claire et professionnelle. Des cabinets privés et dentaires aux centres de thérapie et de bien-être, ce domaine inspire confiance et bienveillance dès le premier clic.

C’est la solution idéale pour présenter vos services, prendre des rendez-vous ou simplement aider les patients à établir un contact de confiance.