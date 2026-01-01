Qu'est-ce qu'un domaine .pl ?

Avec environ 38 millions d'habitants, la Pologne est la sixième économie de l'Union européenne. Si vous souhaitez profiter de ce marché, l'enregistrement d'un nom de domaine en .pl est indispensable.

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise locale ou que vous souhaitiez attirer une clientèle polonaise pour votre boutique en ligne, l'extension .pl améliore la visibilité de votre site dans les résultats de recherche locaux. Cela se traduit par davantage de prospects organiques que vous pouvez convertir en clients.