Mettez en valeur votre savoir-faire avec un domaine .works
Un domaine .works est idéal pour les créatifs, les indépendants ou les entreprises qui souhaitent présenter leurs projets ou leur savoir-faire.
Laissez votre domaine faire le gros du travail.
Le domaine .works convient aux créateurs, designers, ingénieurs, consultants, agences et équipes qui souhaitent mettre en valeur leur portfolio, leurs services ou leurs collaborations.
C'est également idéal pour les projets personnels, les études de cas, les initiatives communautaires ou toute entreprise où le résultat – le « travail » – est ce qui vous fait avancer.
Pourquoi choisir un nom de domaine .works ?
Un domaine .works communique un objectif précis et un professionnalisme affirmé. Il se distingue des domaines génériques en indiquant clairement aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre : des projets, des services ou des solutions créatives qui permettent d'atteindre les objectifs.
C’est aussi une option de marque astucieuse lorsque votre .com ou .net idéal n’est pas disponible. Court, pertinent et facile à mémoriser, le .works vous aide à construire une identité numérique forte autour de vos produits ou services.
Prêt à présenter vos meilleurs travaux ? Enregistrez votre domaine .works dès aujourd’hui et donnez à votre site web un nom qui reflète votre production.