Qu'est-ce qu'un domaine .productions ?

Un domaine en .productions est idéal pour les équipes et les studios qui transforment des idées en histoires abouties. Des cinéastes indépendants aux compagnies de théâtre, en passant par les agences médias et les créateurs de contenu, c'est le domaine de prédilection pour présenter vos créations.
Elle indique clairement aux visiteurs ce à quoi ils peuvent s'attendre : qualité, créativité et un site conçu autour du savoir-faire artisanal.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Pourquoi choisir un domaine .productions ?

  • De la conception à la réalisation finale, votre site met clairement en avant sa vocation de production.
  • Un nom de domaine dédié vous permet de vous démarquer auprès de vos clients, collaborateurs et publics.
  • Mémorable et facile à intégrer à votre marque, ce nom clair et concis convient aux studios de toutes tailles.
Un domaine en .productions est idéal pour le référencement naturel et la visibilité. Indiquez clairement aux moteurs de recherche (et à vos clients potentiels) votre activité grâce à ce domaine.
Lumières, caméra, action ! Entrez dans la lumière avec un domaine .productions.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Informations de domaine pour .productions

TLD
.productions
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui

