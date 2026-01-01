Qu'est-ce qu'un domaine .vote ?

Un domaine .vote est conçu pour l'engagement politique, le militantisme et l'action démocratique. Que vous soyez candidat, organisateur de campagne ou défenseur d'une cause, ce domaine affiche clairement votre mission dès le départ.

Faites un choix percutant avec un domaine axé sur la sensibilisation, la communication ou la mobilisation des communautés en ligne.