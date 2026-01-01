Qu'est-ce qu'un domaine .holdings ?

Un domaine .holdings est conçu pour les entreprises des secteurs de la finance, de l'immobilier, de la gestion d'actifs, des investissements d'entreprise, voire des cryptomonnaies. C'est un choix clair et prestigieux pour les entreprises qui gèrent des actifs, des portefeuilles ou des filiales sous une même marque.

Renforcez votre autorité avec un nom de domaine qui communique stabilité et expertise.